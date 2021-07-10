أول ظهور لـ محمد عطية بعد انفصاله عن ميرنا الهلباوي.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك الفنان محمد عطية، جمهوره ومتابعيه، بمنشور جديد له عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ووجه الفنان محمد عطية، في منشوره، رسالة إلى والدته، بمناسبة عيد ميلادها، مرفقًا صوره تجمعه بها في الصغر.

وكتب محمد عطية: ” في عيد ميلادك يا حبيبتي عاوز أقولك إن كل حاجة وصلتلها فحياتي إنتي السبب فيها … أى فرحة فرحتها ما تكملش غير بيكى … أكتر واحدة فهمانى و مستحملانى و أنا صعب و انا عارف ده … عارفه تبقى صديقتي رغم فرق الأجيال اللي بينا … متقبلاني بكل عيوبى .. اللى عمرك ما بتشوفيها عيوب … ضهرى و سندى … مهما كبرت هفضل بتحامى فيكي … بحبك يا أمى .. كل سنة و إنتي طيبة يا أغلى الناس “.

ومنذ أيام، فاجئت المذيعة ميرنا الهلباوي الجمهور ، بإعلان انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية، بعد قصة حب عنيقة تصدرت التريند الشهور الماضية.

وكتبت ميرنا الهلباوي عبر خاصية استوري على إنستجرام “single الحمد لله على كل شئ”.

كما قامت ميرنا الهلباوي بإلفاء متابعة محمد عطية على انستجرام، ومسحت كل صورهما سويا.

جدير بالذكر أنه أغلن الفنان محمد عطية في نوفمبر الماضي، خطبته رسميا على ميرنا الهلباوي، حيث نشر عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه على أنستجرام، فيديوهات من الخطوبة، مع ميرنا وأسرتها.

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