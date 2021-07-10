نسرين طافش تفاجىء الجميع في مهرجان كان السينمائي بإطلالة ملكية (اتفرج)

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها ، بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»،.

وظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصور الجديدة، وهي بإطلالة ملكية وترتدي فستان جذاب طويل، نال إعجاب المتابعين.

وعلقت نسرين طافش على الصور، وكتبت :” من حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي”.

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصور الجديدة، وهي تنشرها، وهي تجلس على أرجوحة، وترتدي فستان أحمر مكشوف، في إطلالة جذابة نالت إعجاب جميع المتابعين.

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في صور جديدة، وهي تركب على ظهر خيل عربي وبملابس الفروسية، في إطلالة أبهرت الجميع.

وعلقت نسرين طافش على الصورة وكتبت: ” حب الرِّمَــكْ يجــري بشـراييني، آحبِها وآحــبْ طاريهـا، العاديــاتْ الإســمْ للسُّـورهْ، حَلــفْ بهـا وهـذا مِغَلِّيهــا، وما ينحلفْ إلاَّ تـرىَ بغالي، هــوُ لي ذكرها وهـوُ مِسَميِّها، ولي ما يعَـرفْ الخيـلْ يظلِمهـا، وأهـل الجَهَــلْ لِصـقورْ تشويها”.

وفي قت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول سحب الإقامة الذهبية من نسرين طافش، وذلك نظراً لعدم تواجدها بكثرة في الامارات كما كان سابقاً.

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