منة فضالي تثير الجدل بصورة مع الشيف بوراك.. ومتابعون : نقول مبروك (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصورة جديدة، وذلك عبر حسابها على تطبيق نبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت منة فضالي في الصورة الجديدة لها، وهي برفقة الشيف بوراك الشهير في تركيا، والذي يحظى فيديوهاته بنسب مشاهدات عالية.

وعلقت منة فضالي على الصورة وكتبت :شكرا لكم على كل شيء. لقد جعلتنا سعداء جدًا بطعامك وعرض الدقيق.

وانهالت التعليقات على الصورة والتي جاء أبرزها: “زي القمر, حلوين, نقول مبروك”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصور جديدة اليوم، وذلك عبر حسابها على تطبيق نبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت منة فضالي في الصور الجديدة لها، من أمام البحر وهي ترتدي كاش مايوه احمر ، في إطلالة مثيرة أظهرت أنوثتها.

وعلقت منة فضالي على الصور وكتبت :” الاخطاء تجعلك أكثر حكمة، والوجع بيخليك اقوى، ومنة بتخليك مبسوط”.

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وظهرت في الصورة مرتدية مايوه جالسة أمام حمام السباحة وواضعة أحمر شفاه، مُعلقة بإيموشن قلب وعلمي مصر والإمارات.

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