بعد إتهام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها..«احمد الفيشاوي» يشكر مربية ابنته بهذه الطريقة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان احمد الفيشاوي

قام الفنان أحمد الفيشاوي ، بنشر صورة جديدة له برفقة ابنته الصغيرة وعاملة منزله ليشارك جمهوره ومتابعيه تلك اللحظة التي يعترف فيها بالامتنان والتقدير لمجهوداتها في منزله، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

وقام الفيشاوي، بالتعليق على الصورة عبر حسابه بتطبيق Instagram كاتبا: “شكراََ يا فلورنس علي كل الحاجات الحلوه اللي بتعمليها معانا و أخلاقك و طيبتك”.

وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، وأنهالت التعليقات على الصورة التي تشيد بكرم اخلاق وتقدير الفنان احمد الفيشاوي، وذلك بعدما تداولت أخبار عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعذيب الفنانة ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها.

على جانب آخر، يواصل أحمد الفيشاوي تصوير مشاهده في فيلم “ريتسا” من إنتاج شركة الجذور و تأليف معتز فتيحه و أخراج أحمد يسري، وهو من بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، أمير المصري، كارولين عزمي ويوسف عثمان.

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