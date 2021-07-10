بعد مرور 60 عام من العرض..خطأ لم يكتشفه أحد في فيلم «وا إسلاماه» (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعتبر فيلم “وا إسلاماه” من الأفلام التاريخية الرائعة والتي ضمت عدد كبير من كبار الفنانين والفنانات منهم: الفنان الراحل فريد شوقي، وأحمد مظهر، ولبنى عبد العزيز ورشدي أباظة وغيرهم من نجوم الفن العظماء، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وعلى الرغم من أن الفيلم حقق نجاحا باهرا ونال على إعجال العديد من مشاهديه وقت عرضه عام 1961، إلا أنه كان به بعض الأخطاء الفنية التي لم يكتشفها الجمهور حتى الأن فهي من الأخطاء الإخراجية الفنية البسيطة والتي يمكن أن تحدث في الأفلام.

ففي أحد المشاهد خلال أحداص الفيلم، والذي ظهرت فيها الفنانة نوسة حسين التي جسدت دور “جهاد” وهي في مرحلة المراهقة، ظهرت وهي ترتدي طرحة في بداية المشهد تحت التاج الأزرق، ولكن في تكرار أخر لها من نفس المشهد نلاحظ أن التاج أصبح فوق الطرحة وهذا غير منطقي على الإطلاق.

ولكن لم يلاحظ أحد من المشاهدين حتى الأن هذا الخطة وذلك بسبب تسارع الأحداث التاريخية بالفيلم في حبكة درامية رائعة جعلت الفيلم من الأفلام التاريخية العظيمة والنادرة في تاريخ السينما المصرية.

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