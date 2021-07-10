أحدث ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز برفقة زوجها احمد العوضي (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان أحمد العوضي ، بنشر صورة جديدة له برفقة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ليشارك جمهوره ومتابعيه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ أنستجرام.

حيث ظهر الفنان احمد العوضي في الصورة التي تم نشرها على إنستجرام، برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز وعدد من أصدقائهما، اثناء زيارة عائلية خاصة بهما.

وعلى الفور، حصلت الصورة على العديد من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات الإيجابية على الصورة مشيدين بجمالهما.

جدير بالذكر، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت تصدرت مؤخرًا محركات البحث عقب أزمتها من زوجة طليقها الفنانة ريهام حجاج، ويليها إتهامها بشأن تعذيب خادمتها، وتدخلت حقوق المرأة للفصل في ذلك الموضوع والواقعة.

الجدير بالذكر، أن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز قدما بطولة مسلسل “اللي ملوش كبير” الذي عرض في موسم رمضان الماضي، شاركهما البطولة الفنان خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، إيمان السيد وغيرهم نخبة من النجوم.

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