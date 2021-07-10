بدون ماكياج.. نور اللبنانية تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة نور اللبنانية ، بمشاركة متابعيها وجمهورها بأحدث إطلالتها الصيفية، وذلك من خلال نشر صورتين من أحدث ظهور لها بحسابها الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث ظهرت الفنانة اللبنانية نور، في الصور التي نشرتها على إنستجرام، بدون ماكياج نهائيا وفضلت أن تترك شعرها منسدلا ولم تتكلف في في أي إكسسورات مما نالت استحسان الجمهور..

وكتبت تعليق على الصور وهو:”#summer #summervibes #vacation”، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة وأنهالت التعليقات التي تشيد بالإطلالة.

جدير بالذكر، أن أحدث أعمال نوراللبنانية كان مسلسل “ضل راجل ” والذي عرض في رمضان الماضي 2021، “ضل راجل” بطولة ياسر جلال، ونور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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