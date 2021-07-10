بعد اتهامها بتعذيب خادمتها..ياسمين عبد العزيز أمام برج خليفة في أحدث ظهور

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين عبد العزيز

قامت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لتشارك جمهورها ومتابعيها من أمام برج خليفة بدبي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”.

وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال الصور التي نشرتها، بإطلالة أنيقة حيث فضلت أن تترك خصلات من شعرها قصير، ووضعت القليل من اللمسات الجمالية من المكياج الناعم مرتدية فستان ستان باللون الاسود رائع أبرز أنوثتها..

من ناحية أخرى، أثيرت الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الجدل على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول أخبار تفيد قيامها بتعذيب خادمتها، الأمر الذي جعل زوجها الفنان أحمد العوضي أن يضطر أن يخرج عن صمته ويقوم بتكذيب تلك الأنباء، وتوجيه عبارات لاذعة للمساعدين على تدازلها.

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