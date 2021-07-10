أماني كمال تطل بالأبيض في أحدث ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة أماني كمال

قامت الفنانة أماني كمال بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور لها، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، وذلك اثناء قضاء أجازتها الصيفية بإحدى المدن الساحلية.

حيث ظهرت الفنانة أماني كمال، بـ بلوزة بيضاء الرقيقة والتي أعطتها إطلالة رقيقة منعشة، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها مما أضفى لها أنوثة، وعلى الفور نالت الإطلالة إعجاب الجمهور والمتابعين.

يذكر أن أماني كمال شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل “الدايرة” أمام الفنان أحمد صلاح حسني، الفنانة إيمان العاصي، الفنانة مها أبوعوف، الفنان عماد رشاد، الفنان محمد علاء، الفنان تامر شلتوت، الفنان محمد علي رزق، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج.

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