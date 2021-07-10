روبي تشعل مواقع التواصل بـ«ميني جيب» أسود قصير في أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة روبي بنشر مجموعة من الصور الجديدة لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة روبي، بإطلالة أنثوية وهي ترتدي ميني ستان قصير باللون الأسود على موضة الكتف والكتف، وفضلت أن ترفع شعرها الأسود للخلف مما أبرز جمال ملامحها، حيث نالت الإطلالة إعجاب متابعيها.

جدير بالذكر، أن أخر أغنية للفنانة روبي “قلبى بلاستيك” والتي تصدرت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” بعد طرحها عبر قناتها الرسمية.

كما تم طرح البوستر الرسمي لمسلسل شقة 6، تمهيداً لعرضه على منصة اتفرج خلال الفترة القادمة ، مسلسل شقة 6 بطولة الفنانة روبي وسيد رجب وشريف سلامة و صلاح عبد الله و محمود البزاوى و هاني عادل و أحمد بدير و رحاب الجمل و أحمد حاتم و ملك قورة .

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