زوجة عماد متعب تثير الجدل وتحدث ضجة بسبب ملابسها الجريئة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت يارا نعوم، ملكة جمال مصر السابقة وزوجة عماد متعب،نجم فريق الأهلى لكرة القدم السابق، متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام.

وظهرت يارا نعوم في الصورة وهي ترتدي فستان مكشوف، خلال حضورها إحدى حفلات الزفاف.

وارتدت يارا نعوم فستان مكشوف الظهر باللون الأصفر، أثار جدل واسع بين المتابعن على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل اسمها يتصدر مؤشر التريندات في مصر.

https://www.instagram.com/stories/yaranaoumofficial/2614830238121403593/

فوي وقت سابق،أصدرت نيابة الغردقة الجزئية بالبحر الأحمر ضد ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب لاعب الأهلي السابق ووالدتها بإحالتهما لمحكمة الجنح لمحاكمتهما بتهمة التمييز والعنصرية.

ووفقًا لتقارير أمنية فإن قرار المحكمة جاء استنادًا للتحقيقات التي أجراها المستشار محمد إسماعيل وكيل النيابة في الواقعة الشهيرة ضد إحدى السيدات التي تعمل جليسة أطفال لدي إحدى الأسر.

وتعود الواقعة خلال صيف العام 2020 بعد قيام سيدة بنشر بوست على الفيس بوك يتهم يارا نعوم زوجة لاعب الأهلي السابق عماد متعب برفض نزول مربية أطفالها إلى حمام السباحة بأحد منتجعات الغردقة، وأنه حين نزلت الخادمة إلى حمام السباحة، وجدت اعتراضاً من والدة يارا نعوم «فوجئت بواحدة كبيرة في السن بتناديني بتقولي الشغالة متنزلش أنا مش هنزل الماية مكان الشغّالة، استفزيت جداً ورعيت فرق السن» وبعدها جاء حرس الشاطئ وطلب خروج جليسة الأطفال من حمام السباحة، حتى ترتدي الملابس المخصصة لذلك «البوركيني».

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