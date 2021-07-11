خناقة نارية بين عمر كمال وسمية الخشاب بسبب «أوعدك».. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشب خلاف قوي بين مغني المهرجانات “عمر كمال” والفنانة سمية الخشاب، بعد الدويتو الأخير الذي قدمه معها بعنوان “أوعدك”.

وشهدت الايام الماضية طرح عمر كمال أغنية “بوعدك” دويتو مع الفنانة سمة الخشاب، والتي حققت نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية.

وبعد الانتهاء من الكليب، تفاجىء الجمهور بخروج عمر كمال مغنى المهرجانات، في لقاء تليفزيوني يكشف فيه عن خلافه مع الفنانة سمية الخشاب

وقال عمر كمال، وذلك خلال استضافته فى برنامج مع تمام على قناة الجديد، :”سمية الخشاب فنانة كبيرة وسعيد بالتعاون معها من خلال أغنية أوعدك ، ولكن زعلان منها لأنها أخلت باتفاق التعاون معها من خلال أغنية أوعدك”.

وأضاف عمر كمال :” الأغنية حققت نجاحاً كبيراً فى مصر ووصل عدد المشاهدات الى 10 مليون ، ولكن كان من الممكن ان تحقق الاغنية ارقام مشاهدات تصل الى 30 أو 40 ، فى حال إتمام اتفاقها معي”.

كما ألقى عمر كمال اللوم على سمية الخشاب، بسبب عدم التزامها ببنود عقد التعاون على هذا العمل، وتحكمها في نسب المشاهدات التي تأتي على الأغنية وأرباحها.

وأشار عمر كمال، إلى أنه انقطعت علاقة سمية الخشاب تمامًا به فور طرح الأغنية، كما أنها لم تحاول التواصل معه.

واستطاع الكليب أن يصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”الفيسبوك” خلال ساعات قليلة من نشره على اليوتيوب، وتداول عدد من الجمهور صور كواليس تصوير الكليب للمطرب عمر كمال والفنانة سمية الخشاب.

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