منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال مبهرة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - منة فضالي

شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصور جديدة، وذلك عبر حسابها على تطبيق نبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت منة فضالي في الصور الجديدة لها، وهي ترتدي بنطلون جينز وتيشيرت، في إطلالة كاجوال نالت اعجاب الجمهور.

وعلقت منة فضالي على الصور وكتبت :”داخل كل شخص تعرفه , يوجد شخص لا تعرفه”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصورة جديدة، وذلك عبر حسابها على تطبيق نبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت منة فضالي في الصورة الجديدة لها، وهي برفقة الشيف بوراك الشهير في تركيا، والذي يحظى فيديوهاته بنسب مشاهدات عالية.

كما شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصور جديدة، وذلك عبر حسابها على تطبيق نبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت منة فضالي في الصور الجديدة لها، من أمام البحر وهي ترتدي كاش مايوه احمر ، في إطلالة مثيرة أظهرت أنوثتها.

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