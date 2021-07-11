عروسة تضع يدها على أماكن حساسة لـ صافيناز.. ورد صادم من الأخيرة ( فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول وراد مواقع التواصل مقطع فيديو لراقصة صافيناز، ظهرت فيه وهي ترقص داخل أحد الأفراح وترتدي بدلة رقص جريئة، أثارت هجوم كبير من الجمهور.

وظهرت صافيناز في الفيديو وهي ترقص مع العروسة، وتضع يدها على أماكن حساسة بجسمها، الأمر الذي أثار غضب الجمهور.

وانهالت التعليقات التي هاجمت العروسة وصافيناز والتي كان أبرزها :” ازاي تجبيبها في فرحك , مش خايفة على عريسك, حطت ايدها على اماكن ممنوعة”.

وفي وقت سابق، حالة من الجدل اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد بعد تداول صورة للراقصة الأرمينية صافيناز أثارت التساؤلات حول زواجها مرة أخرى.

وردًا على تلك الحالة من الجدل، قررت صافيناز التعليق لأول مرة على حقيقة زواجها عقب الأخبار التي تم تداولها في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشاركت الرقصة الاستعراضية صافيناز جمهورها صورتين عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، وهى تقف مع أحد أًصدقائها، معلقة على الصورة: «أسد مصر».

وقالت صافيناز: “يا جماعة أنا ماقولتش إني اتجوزت ولا صرحت بالخبر ده، أسد مصر كابتن شندي أنا بحبه من مواقفه على مدار سنين دايما في ضهري، واللي قريب منه عارف إنه جدع مع الكل.. أسد مصر”.

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