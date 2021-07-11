ريهام أيمن تثير الجدل بالمايوه في أحضان زوجها بحمام السباحة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة ريهام أيمن ، متابعيها وجمهورها، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها/ من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “ انستجرام ”.

وظهرت ريهام ايمن في الصور برفقة زوجها الفنان شريف رمزي، وهما داخل حمام السباحة، في وضع حميمي.

وعلقت ريهام ايمن على الصور وكتبت :” يدان ولكن قلب واحد”.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة ريهام أيمن ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “ انستجرام ”، وذلك اثناء قضائها اجازتها الصيفية في أسوان.

حيث ظهرت الفنانة ريهام أيمن في الصور التي نشرتها على إنستجرام، بملابس نوبية اثناء قضاء أجازتها في أسوان، وفضلت ألا تضع لمسات من المكياج للتجميل، وأكملت الإطلالة بنظارة شمسية، مما أثار اعجاب متابعيها عبر انستجرام.

جدير بالذكر، أن الفنانة ريهام أيمن، كانت قد أعلنت تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال منشور قامت بنشره عبر خاصية الإستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”.

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