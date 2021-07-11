أحلام تخرج عن صمتها وترد على أخبار طلاقها برسالة نارية.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع أثير الساعات الماضية، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم طلاق الفنانة الكويتية أحلام من زوجها مبارك الهاجري.

كما دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، “هاشتاج” “طلاق الفنانة أحلام” على Twitter، الامر الذي جعل الامر يزدادا ضجة وتساؤلات من جانب الجمهور.

وفي أول ظهور له، قام مبارك الهاجري بتوجيه رسالة إلى زوجته الفنان أحلام، يكشف فيها حقيقة تلك الانباء.

ونفى مبارك الهاجري، كل أنباء الطلاق المتداولة، حيث قام بنشر صورته مع زوجته احلام وكتب لها: “يا حبيبتي يالغالية أم فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي”.

من جانبها قامت أحلام بإعادة نشر تغريدة زوجها لترد على الشائعة وتسكت الجميع، وتنفي تلك الأنباء.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة الإماراتية أحلام بالاحتفال مع زوجها بعيد زواجهما الـ 18، موجهة رسالة رومانسية متوجة بأجمل الكلمات والعبارات لزوجها مبارك الهاجري، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

ووجهت رسالة رومانسية مع زوجها ، وعلقت قائلة: “كل عام وأنت الروح والقلب وعيوني اللي أشوف بها حبيبي مبارك أحمد الله كل يوم على نعمه اسمها مبارك الهاجري”.

اقرأ ايضًا: