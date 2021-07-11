«تغيرات غير مطمئنة»..آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة دلال عبد العزيز

كشف مصدر طبي من داخل المستشفى الخاصة التي تعالج فيها الفنانة دلال عبد العزيز ، أن حالتها لم تشهد تحسنا ملحوظا منذ الفترة الأخيرة، وإنها مازالت تعاني من مضاعفات أعراض ما بعد التعافي من فترة الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19″، وأنها تعاني من أعراض حادة أمراض الرئة وصعوبة في التنفس.

وأكد المصدر، أنه أحيانا تشهد الحالة تحسنا بسيطا وطفرات في حالتها، ولكن يعقبها مباشرة تراجع ملحوظ في نسبة الأكسجين فلذلك مازالت موجودة على أجهزة التنفس الصناعي حتى الأن، مشيرا إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا وليس المرض الفيروسي نفسه.

مقالات أخرى قد تهمك:كأنه على قيد الحياة..رسالة جديدة من دلال عبد العزيز لزوجها الراحل سمير غانم (تفاصيل مؤلمة)

وكان قد أعلن الإعلامى رامى رضوان، مقدم برنامج “مساء DMC” خلال الأيام القليلة الماضية، أن الفنانة دلال عبد العزيز تحسنت حالتها وانتقلت من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عناية أخرى.

حيث قال على الهواء خلال برنامجه:” أن الحالة الصحية لا يمكن وصفها بأنها تشهد تحسنا كبيرا، ونرجو الاستمرار فى الدعاء لها، ويا رب حالتها تستقر”، وطالب وسائل الإعلام التحقق من الأخبار قبل نشرها فيما يخص حالة الفنانة دلال عبد العزيز.

مقالات أخرى قد تهمك:

«فلاش باك»..الراحل سمير غانم يتحدث برومانسية عن زوجته دلال عبد العزيز (فيديو)

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر وموعد خروجه من المستشفى