بعد مرور 17 عاما من العرض.. خطأ لم يكتشفه أحد في فيلم «الباشا تلميذ»

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعتبر فيلم “الباشا تلميذ” من الأفلام الكوميدية الدرامية الجميلة التي مازالت تحتل الصفوف الأولى من الأفلام حتى الأن بالرغم من مرور ما يقارب من حوالي 17 عاما من العرض، حيث ضم الفيلم عددا كبيرا من الفن منهم: كريم عبد العزيز وغادة عادل ورامز جلال ومها أحمد، وأحمد رجب وحسن حسني وغيرهم من الفنانين.

وبالرغم من أنه حقق نجاحا كبيرا وقت العرض ومازال يشاهده الجمهور حتى الأن إلا أنه لم يخلو من الأخطاء الإخراجية التي يمكن أن تحدث في أي عمل فني يتم عرضه على الشاشة.

يكمن هذا الخطأ في في المشهد الذي كان فيه الفنان الراحل حسن حسني يقوم باستعراض طلاب الجامعة على الشاشة لكي يتعرف عليهم الفنان كريم عبد العزيز، فظهر الفنان رامز جلال بتلك الهيئة في الصورة.



ثم يفاجئ الجمهور في منتصف الفيلم أن الفنان رامز جلال يظهر بنفس الملابس ونفس الشكل والهيئة في إحدى الحفلات برفقة غادة عادل ومها احمد وبنفس الرقصة وكل شئ، بالرغم أن من المفترض أن الصورة التي تم عرضها كانت تسبق هذا المشهد.