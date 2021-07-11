أسما شريف منير تطل بالأبيض في أحدث ظهور..متابعون:ايه قميص النوم دة (صور)

قامت الإعلامية أسما شريف منير ، بنشر صورة جديدة لها اثناء قضاء أجازتها لتشارك جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالة ظهرت بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث ظهرت الإعلامية أسما شريف منير، خلال الصورة التي نشرتها، وهي ترتدي فستان قصير كاجوال باللون الأبيض مع جاكيت وحقيبة وحذاء رياضي بنفس اللون،وزينت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة غير المتكلفة،كما لما تتكلف في وضع الكثير من الماكياج ووضعت القليل من اللمسات الجمالية البسيطة.



جدير بالذكر، أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها الفنان شريف منير في تقديم برنامج “أنا وبنتي” عبر قنوات ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

مقالات أخرى قد تهمك:

ياسمين عبد العزيز تتجاهل الرد على أزمتها الأخيرة..وتوجه رسالة لجمهورها من دبي (فيديو)

بعد مرور 17 عاما من العرض.. خطأ لم يكتشفه أحد في فيلم «الباشا تلميذ»