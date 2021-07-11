سمية الخشاب تخطف الأنظار في احدث ظهور..الجمهور: النضارة واكلة نص وشك (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة سمية الخشاب

قامت الفنانة سمية الخشاب ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

حيث ظهرت سمية الخشاب خلال الصورة التي نشرتها على إنستجرام، بإطلالة جذابة مرتدية توب باللون الكحلي ومن الناحية الجمالية تركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها مما أعطى لها أنوثة وتألق إضافي، ووضعت لمسات ناعمة من المكياج الناعم مع نظارة شمس كبيرة الحجم.

وعلقت سمية الخشاب على الصورة، قائلة: “الحب مثل الوردة”، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة وأنهالت التعليقات وجاءت فيما بينها:”النضارة واكلة نص وشك”.

جدير بالذكر، أن الفنانة سمية الخشاب تصدرت تريند البحث مؤخرا بعدما قامت بطرح كليب “أوعدك” دويتو مع مطرب المهرجانات الفنان عمر كمال والتي حققت نجاحا كبيرا بين الجمهور.

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