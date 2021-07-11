أسماء جلال تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور..متابعون:شكلك يجنن

قامت الفنانة الشابة أسماء جلال، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة أسماء جلال خلال الصورة، وهي ترتدي فستانا ساحرا باللون الأوف وايت ذات الكتف الواحد، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بدون تكلف، أما عن اللمسات الجمالية فوضعت القليل من المكياج بالألوان الترابية الرائعة.



وعلى الفور، حصلت الصورة على العديد من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وجاءت التعليقات من قبل المتابعين كالأتي:”شكلك يجنن – قمر اووى – عسولة بجد “.

جدير بالذكر، أن الفنانة أسماء جلال أخر ما شاركت فيه هو مسلسل “خلي بالك من زيزي”، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا كبيرا نظرا للدور الذي قامت بتجسيده.

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