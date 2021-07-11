في لحظة رومانسية..درة تخطف الأنظار في أحضان زوجها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة التونسية درة ، بنشر صورة جديدة لها برفقة زوجها لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة درة في الصورة التي نشرها على إنستجرام، في لحظة رومانسية مع زوجها هاني سعد وهي في أحضانه من مهرجان كان، حيث قامت برفع شعرها بدون تسريحة متكلفة وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية البسيطة مما أثار إعجاب متابعيها عبر انستجرام.

جدير بالذكر، أن درة تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في فيلم “الكاهن”، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار، والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، وتأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.

وشاركت درة في بطولة مسلسل “بين السما والأرض” مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.

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