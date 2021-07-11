رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص بكاش مايوه ساخن ..الجمهور:ايه كل الفتحات دي (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - رانيا يوسف

قامت الفنانة رانيا يوسف ، بنشر فيديو جديد لها لتشارك جمهورها ومتابعيها كواليس عطلتها الصيفية، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث ظهرت الفنانة رانيا يوسف، خلال الفيديو المنشور، وهي ترتدي كاش مايوه احمر ساخن على البحر، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، وظهرت وهي تتراقص علي أنغام أغنية “walking on sunshine”.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الفيديو، وأنهالت التعليقات معبرين عن غضبهم بإطلالات الفنانة رانيا يوسف العارية والساخنة، حيث كتب أحدهم:”ايه كل الفتحات دي”.

جدير بالذكر، أن الفنانة رانيا يوسف تنتظر موعد عرض مسلسل “المماليك” وشارك في بطولته: بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 60 حلقة، ومن المقرر أن يتم عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

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