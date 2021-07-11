ياسمين صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة صيفية مبهجة..الجمهور:دخلتي الجنة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة ياسمين صبري

قامت الفنانة ياسمين صبري ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها اثناء قضاء أجازتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ «إنستجرام».

حيث ظهرت الفنانة ياسمين صبري، خلال الصورة التي نشرتها، وهي تجلس على البحر خلال قضائها الإجازة الصيفية، فأرتدت تي شيرت كشمير وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، ووضعت القليل من اللمسات الجمالية الرقيقة على بشرتها مما نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



حيث اعتمدت الفنانة ياسمين صبري على الألوان الترابية والمكياج الناعم للتزين والإكسسوارات البسيطة غير المتكلفة، وعلق العديد من الجمهور والمتابعين، فعلق أحدهم قائلا:”ياسمين دخلت الجنة”.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

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