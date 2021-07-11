محمد رمضان يثير الجدل وسخرية الجمهور بهذه الصورة..متابعون:بتستحمى في الشارع ليه! (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان محمد رمضان

قام الفنان محمد رمضان ، بنشر صورة جديدة لها ليشارك جمهوره ومتابعيه من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، وذلك أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية في دبي.

حيث ظهر الفنان محمد رمضان، خلال الصورة التي نشرها على إنستجرام، وهو يسكب فوق شعره مياه وسط مجموعة من الأشجار والأوراق الخضراء، مما أثار إعجاب بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.



وحصلت الصورة على ألاف الإعجابات، وعلق العديد من الجمهور عليها وأثارت حالة من الجدل على نظاق واسع بمختلف مواقع التواصل، وجاءت التعليقات كالأتي:”انت بتستحمى في الشارع ليه، هو ينفع كدة، ميا دهب دي ولا ميا عادية”.

على الجانب الآخر، أن أخر أعمال الفنان محمد رمضان هو مشاركته في موسم شهر رمضان للعام الحالي، حيث شارك في مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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