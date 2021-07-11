دينا الشربيني تستعرض لياقتها البدنية في الجيم عبر إنستجرام (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة دينا الشربيني ، بنشر صورة جديدة لها أثناء ممارسة الرياضة في الجيم لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

حيث ظهرت الفنانة دينا الشربيني، في الصورة التي نشرتها عبر انستجرام، وهي متواجدة في الجيم وتستعرض لياقتها البدنية، مما آثار اعجاب متابعيها.



وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، وحصلت على ألاف الإعجابات.

جدير بالذكر، أن الفنانة دينا الشربيني واجهت موقفا محرجا خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، حيث ووجه إليها أحد المراسلين سؤالا بشأن الصلح مع المطرب عمرو دياب، حيث قال لها:” لماذا وضعت صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها؟ هل تحاولين التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟”، فانفعلت دينا الشربيني تنفعل وتنسحبت من أمام الكاميرات، وقالت:”انتوا فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا”.

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