بعد إلغاء قرار حبس والدتها.. 10 صور نادرة للفنانة حلا الترك برفقة منى السابر (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حلا الترك

أصدر القضاء البحريني حكمه النهائي في قضية الكويتية منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، حيث جاء الحكم لصالح منى السابر، بعدم سجنها بشكل نهائي.

وتم الحكم باستبدال عقوبة الحبس لمدة عام بالعمل اليدوي، وذلك بسبب عدم تمكن منى السابر من جمع المبلغ محل التقاضي، فقامت بتوجيه الشكر للقضاء البحريني، الذي قام بإنصافها مراعاة لظروفها وأنها أم حاضنة لطفل صغير يدعى عبدالله.

فقامت منى السابر، بنشر مقطع فيديو عبر حسابها في “إنستجرام”، يتضمن كلمات الشكر والثناء لمن وقفوا إلى جانبها، مع بيان رسمي من المستشارة القانونية ربا الخالد، التي تولت قضيتها، معلنة صدور حكم نهائي فيها.

جدير بالذكر، أن منى السابر، كانت قد أعلنت مؤخرا عن حدوث إجراء جديد من المحكمة البحرينية المختصة، بشأن قضيتها التي رفعتها ضدها ابنتها الفنانة الشابة حلا الترك، فنشرت منشور عبر حسابها على “إنستجرام”وقالت فيه: “تمت الموافقة على طلب دفاع منى السابر أن يستبدل بعقوبة سنة سجن نافذة دفع المبلغ المطلوب وهو 20 ألفًا و300 دينار لابنتها حلا الترك خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ اليوم، اللهم لك الحمد ولك الشكر يارب”.