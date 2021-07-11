بعد مرور 37 عاما من العرض..خطأ لم يكتشفه أحد في فيلم «النمر الأسود»

يعتبر فيلم “النمر الأسود” من الأفلام الرائعة في تاريخ السينما العربية والتي حققت نجاحا كبيرا وقت العرض، حيث أنه تم عرضه منذ ما يقارب من حوالي 37 عاما تم إنتاجه عام 1984م، ومازال يشاهده الجمهور حتى الأن وينتظرونه، حيث أن فيلم النمر الأسود بطولة الفنان الراحل احمد زكي والفنان احمد مظهر وعدد من نجوم الفن الكبار.

ولكن بالرغم من أنه حقق نجاحا جماهيرا كبيرا إلا أنه لم يخلو من الأخطاء الفنية والتي لم يشاهدها الجمهور حتى يومنا هذا، وذلك بسبب سيناريو الفيلم وأحداثه الدرامية الجميلة التي جعلت المشاهد يعيش بداخل الفيلم ولم يكتشف ذلك الخطأ.

ويكمن هذا الخطأ في المشهد الذي ظهر فيه الفنان احمد زكي وهو يستقل إحد الأتوبيسات في الشارع ويظهر في البداية باللون الموف الغامق.



ونفاجئ بالمشهد الذي يليه عند نزوله من الأتوبيس أنه يظهر باللون الاحمر في الأبيض.

فيلم “النمر الأسود، من بطوله: أحمد زكي، أحمد مظهر، وفاء سالم، يوسف فوزي، إحسان شريف، إبراهيم قدري، بالاضافة إلى عدد من نجوم الفن ، إخراج: عاطف سالم .

مقالات أخرى قد تهمك:

بعد إلغاء قرار حبس والدتها.. 10 صور نادرة للفنانة حلا الترك برفقة منى السابر (اتفرج)

محمد رمضان يثير الجدل وسخرية الجمهور بهذه الصورة..متابعون:بتستحمى في الشارع ليه! (اتفرج)