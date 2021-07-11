منى زكي تكشف كواليس لقائها بالسيدة الراحلة جيهان السادات

عدن - ياسمين عبد العظيم - السيدة جيهان السادات

قامت الفنانة منى زكي ، بالكشف عن كواليس لقائها بالسيدة الراحلة جيهان السادات، التي وصفته بأنها قدمت مسيرة عظيمة كامرأة مصرية، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث قامت الفنانة منى زكي بمشاركة متابعيها عبر حسابها على «إنستجرام»، ونشرت صورة للسيدة جيهان السادات وعلقت عن الراحلة وكتبت : «ببالغ الأسى السيدة الفاضلة جيهان السادات رحلت عن عالمنا، بعدما قدمت مسيرة عظيمة كامرأة مصرية وزوجة داعمة لزوجها في وقت السلم والحرب”.

وتابعت قائلا:” أحبت وطنها بصدق فأحبها الجميع.. كان لي شرف اللقاء بها مرات عديدة، وأدركت من خلال هذه اللقاءات مدى تواضعها وذكائها القوي، فضلًا عن شرفي وسعادتي البالغة بتجسيد شخصيتها سينمائيًا، والحصول على وسام الجمهورية بسبب هذا الدور”.



جدير بالذكر، أن السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل أنور السادات، رحلت عن عالمنا أول أمس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان وتم تشييع جثمانها من المنصة، في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم دفن جثمانها بجوار جثمان زوجها الراحل.

يذكر أن، قامت الفنانة منى زكي بتجسيد شخصية السيدة جيهان السادات في مرحلة شبابها بفيلم «أيام السادات» للمخرج محمد خان، أمام الفنان الراحل أحمد زكي.

مقالات أخرى قد تهمك:

«صارعت السرطان»..تفاصيل قاسية من اللحظات الأخيرة في حياة جيهان السادات

«نشاط خيري ثم تدريس بالجامعة».. أبرز المعلومات عن الراحلة جيهان السادات