رامي صبري يخرج عن صمته ويعلق على وفاة شقيقه كريم صبري

عدن - ياسمين عبد العظيم - ردًا على واقعة غرق الفنان الشاب كريم صبري في ترعة المريوطية، خرج الفنان الكبير رامي صبري عن صمته، مؤكدًا خبر وفاة شقيقه غرقًا في ترعة المريوطية.

وعبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، نشر رامي صبري صورة شقيقه وعلق عليها: “توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري.. ندعو الله أن يرحمه ويغفر له”.

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وكانت الفنانة شذى أول من أعلن نبأ وفاة كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، وكتبت عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: “البقاء والدوام لله، كريم صبري، شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله”.

أضافت: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. مفيش كلام نافع يتقال والله.. غير إن كريم حقيقي زي ما بيتقال كان ابن موت.. الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب”.