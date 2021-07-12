رهف القنون تتخطى كل الحدود بمايوه يظهر أماكن حساسة في جسدها.. (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشعلت الناشطة السعودية رهف القانون، مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الاخيرة، بعد نشرها صورة جريئة لها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت رهف صورة جديدةعبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي مايوه أحمر يظهر أنحاء جسمها المثيرة.

وأثارت صورة رهف القنون، جدل واسع وغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جيث هاجمها الجميه بسبب جرأتها في ملابسها.

وفيوقت سابق، فاجأت رهف جمهورها بصور جديدة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها أمام الشاطئ وهي ترتدي مايوه وردي شفاف مكون من قطعتين.

وعلّقت رهف القنون على صورتها بالمايوه وكتبت : “حياتك ملكك أنت، جسدي خياري”.

وتعرضت رهف القنون لموجة كبيرة من الانتقادات بعد صورها بالمايوه، حيث إستنكر المتابعون بشكل كبير ظهورها بهذه الملابس، التي إعتبروا أنها تتنافى مع عادات وتقاليد الفتيات السعوديات.

وفي وقت سابق نشرت ​​​​​ رهف القنون نشرت أيضاً صورة عبر خاصيّة “الستوري” على صفحتها الخاصة، تُظهر فيها يدان تقرعان كأسين من الكحول، ما عرّضها لهجوم واسع من المتابعين.

اقرأ ايضًا: