رد صادم من نجلاء بدر على انتقادات رقصها يوم وفاة سمير غانم.. (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة نجلاء بدر

انتقادات واسعة تعرضت لها الفنانة نجلاء بدر، الفترة الماضية، بعد تداول مقاطع فيديو لها وهي ترقص في أحد الأفراح يوم وفاة الفنان الكبير سمير غانم.

وفي آخر ظهور لها، ردت الفنانة نجلاء بدر، على الانتقادات التي وجهت لها برقصها يوم وفاة سمير غانم.

وقالت نجلاء بدر :” أنا كنت رايحة الفرح ومحضرتش الجنازة ، طب أعمل ايه”.

وأضافت نجلاء بدر:” أنا زعلت على الفنان سمير غانم ، بس زعلت على أبويا أكتر ، فأكيد لو كان أبويا مش هروح “.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة نجلاء بدر، بكشف حقيقة ما تداول بشأن الأنباء التى ترددت خلال الساعات القليلة الماضية حول وجود خلاف بينها والفنانة مي عمر، أثناء تصوير مسلسل “نسل الأغراب”.

حيث نفت الفنانة نجلاء بدر تلك الأنباء تماما ووصفتها بالشائعات، وعلقت قائلة: “التقيت الفنانة مي عمر في مشهد واحد فقط، أثناء تصوير دوري في مسلسل نسل الأغراب وليس صحيحا ما تردد حول حدوث صدام بيننا، وكل الأخبار المتداولة في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها”.

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