بعد وفاته بسبب الهيروين.. فيديو نادر لشقيق رامي صبري وهو يغني معه على المسرح

عدن - ياسمين عبد العظيم - خيم الحزن أرجاء الوسط الفني، عقب إعلان المطرب رامي صبري، وفاة شقيقه كريم صبري، في حادث غرق بترعة المريوطية.

وعقب وفاة كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادر له وهو يغني مع رامي صبري على المسرح في إحدى الحفلات.

وكشفت الأجهزة الأمنة مفاجآت غير متوقعة وراء واقعة غرق كريم صبري، شقيق النجم رامي صبري في مياه ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين.

ومن أبرز المفاجآت التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية أن الشاب المتوفى كان هاربًا من مصحة علاجية للإدمان في منطقة الهرم، بعدما أودعه أحد أفراد أسرته فيها، قبل الحادث بيوم واحد.

ويبلغ كريم صبري من العمر 34 عامًا وغير متزوج، ودرس في كلية التجارة جامعة القاهرة.

ويعمل كريم صبري مطرب وملحن، وكان يدرس فى معهد الفنون المسرحية، وكانت أولى أغنيات الفنان الراحل كريم صبري عام 2011 بعنوان مصري أصلي، كما قدم أغنية سنجل رومانسية بعنوان من يوم فراقنا.

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