رسائل دلال عبد العزيز لزوجها سمير غانم لا تتوقف.. «تقطع القلب»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أيام طويلة قضتها الفنانة دلال عبد العزيز، داخل غرفة العناية المركزة، بأحد المستشفيات الخاصة، متأثرة بإصابتها بفيروسكورونا المستج ومضاعفاته.

وحتى الآن لا تعلم دلال عبد العزيز بوفاة زوجها الراحل الفنان سمير غانم، نظرًا لإخفاء جميع أفراد عائلتها خبر وفاته عنها خوفًا على صحتها.

واعتقادًا منها بأنه حي، تقوم دلال عبد العزيز بكتابة الرسائل اليومية لزوجها سمير غانم، أملًا منها في رؤيته من جديد والاطمئنان عليه.

وجاء نص الرسالة الاولى من دلال عبد العزيز لزوجها سمير غانم: «إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض».

فيما جاء نص الرسالة الثانية لها :” أشعر بوجع سمير غانم وصعوبة المرض، لكن ثقتي في الله لا حدود لها.. طيبة سمير سوف تنجيه من المرض”.

وأكدت مصادر طبية بالمستشفى، أنه لن يتم إبلاغ الفنانة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم، خلال فترة وجودها في المستشفى.

وكشف مصدر طبي من داخل المستشفى الخاصة التي تعالج فيها الفنانة دلال عبد العزيز ، أن حالتها لم تشهد تحسنا ملحوظا منذ الفترة الأخيرة، وإنها مازالت تعاني من مضاعفات أعراض ما بعد التعافي من فترة الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19″، وأنها تعاني من أعراض حادة أمراض الرئة وصعوبة في التنفس.

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