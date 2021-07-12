الموت يفجع الفنانة مروة عبد المنعم.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة مروة عبد المنعم، وفاة عمها، اليوم الإثنين 12 يوليو 2021، وذلك عبر منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت مروة عبد المنعم، : «إنا لله وإنا ليه راجعون عمي في ذمة الله».

وطالبت مروة من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة، دون الكشف أسباب الوفاة.

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة مروة عبد المنعم أسرارا كثيرة عن حياتها الشخصية وقالت إن والدها لم يكن يعلم بدخولها مجال التمثيل.

مروة أضافت إنه عندما عرض مسلسل أم كلثوم اتصل البعض بوالدها وقالت: أخدني من شعري وجرني وحبسني في البلد، وبعدها هربت منه.

وتابعت مروة خلال برنامج هاي شوجر الذي تقدمه ياسمين هنداوي وإيمان يسري، على قناة صدى البلد: أنا عملت إني انتحرت وأقنعته على إني هاسيب التمثيل بعد ما أخلص 5 مسلسلات لأنى متعاقدة عليهم، ولكن مسلسل الشعراوي اللي خلاه يهدأ شوية، وبعدها اتجوزت وانطلقت.

وأوضحت أنها عملت مندوبة مبيعات ومكتب سمسار عقارات ومشروعات قامت بعملها، مضيفة: أنا معرفش أكون ساكنة، هاموت ساعتها.

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