الكاميرات تكشف تفاصيل غرق شقيق رامي صبري بترعة المريوطية: 120 ثانية

عدن - ياسمين عبد العظيم - رامي صبري

تصدر اسم المطرب رامي صبري، مؤشرات التريند في مصر الساعات الاخيرة، وذلك بعد إعلانه وفاة شقيقه في حادث مأسوي بترعة المريوطية.

وتعرضكريم صبري شقيق المطرب رامي صبري، الساعات الماضية، بعد ان غرق في ترعة المريوطية حيث ألقى نفسه هناك، بعد هربه من إحدى مصحات علاج الإدمان.

من جانبها أجرت الجهات المختصة في مصر، معاينة تصويرية للحادث، حيث كشفت المعاينة ان شقيق رامي صبري، قفز في ترعة المريوطية ولفظ أنفاسه الأخيرة، فيها، بعد هروبة من مصحة لعلاج الإدمان.

وكشفت الكاميرات الموجودة في مكان الحادث، أن المدة التي رصدت مصرع كريم صبري، بلغت 120 ثانية فقط، حيث لم يتمكن المارة من إنقاذه. وتحفظت الجهات المختصة على الكاميرات، ومدتها 3 دقائق.

وتجري الآن النيابة التحقيقا مع عدد من العاملين بالمصحة والتحفظ على أوراق المصحة لبيان عما إذا كانت مرخصة من عدمه.

كما قررت النيابة عرض جثة كريم صبري على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وكشفت مصادر عن كواليس استقبال رامي صبري والعائلة نبأ وفاة كريم صبري، الذي جاء كالصدمة لجميع أفراد العائلة.

وقالت المصادر ان المطرب رامي صبري، وصله نبأ وفاة شقيقه ، وهو في الطائرة في طريقة للسفر إلى دبي، لإحياء إحدى حفلاته، وفور تلقيه الخبر قام بإنزال حقائبه من الطائرة.

أما العائلة، فقد وصلها نبأ الحادث وهي في الساحل الشمالي، تقضي عطلتها الصيفية، وفور علمهم بالخبر استعدوا للعودة إلى القاهرة .

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