آخر ما كتبه كريم شقيق رامي صبري قبل وفاته بساعات: «قلبه كان حاسس»

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الحزن والصدمة خيمت على الوسط الفني والغنائي، اليوم، بعد وفاة شقيق المطرب رامي صبري، بعد غرقه بترعة المريوطية.

وأعلن المطرب رامي صبري، الساعات الماضية، وفاة شقيقه كريم، بعد ان غرق في ترعة المريوطية حيث ألقى نفسه هناك، بعد هربه من إحدى مصحات علاج الإدمان.

وتداول الرواد آخر ما كتبه كريم صبرى شقيق رامى صبرى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “ فيسبوك ، قبل وفاته.

وجاء آخر منشور لكريم صبري : ” “لما تحس إنك مرهق ومستنزف نفسيًا أو جسديًا ادعي الدعاء دا، اللهم أخرجني من حولي إلى حولك، ومن عزمي إلى عزمك، ومن ضعفي إلى قوّتك، ومن انكساري إلى عزّتك، ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك، أنا وكل من كتب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين” .

من جانبها أجرت الجهات المختصة، معاينة تصويرية للحادث، حيث كشفت المعاينة ان شقيق رامي صبري، قفز في ترعة المريوطية ولفظ أنفاسه الأخيرة، فيها، بعد هروبة من مصحة لعلاج الإدمان.

وكشفت الكاميرات الموجودة في مكان الحادث، أن المدة التي رصدت مصرع كريم صبري، بلغت 120 ثانية فقط، حيث لم يتمكن المارة من إنقاذه. وتحفظت الجهات المختصة على الكاميرات، ومدتها 3 دقائق.

وتجري الآن النيابة التحقيقات مع عدد من العاملين بالمصحة والتحفظ على أوراق المصحة لبيان عما إذا كانت مرخصة من عدمه.

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