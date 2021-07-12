إلهام شاهين تكشف عن أسوأ دور في حياتها: «ندمت عليه جدا» (اتفرج)

تحدثت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين عن أكثر الأعمال الفنية التي ندمت على المشاركة فيه، حيث أكدت أن جورها في فيلم «موت سميرة» هو الوحيد الذي ندمت عليه.

ومن خلال صريحات صحفية، عبرت الفنانة إلهام شاهين عن ندمها الكبير على تقديم فيلم «موت سميرة» الذي تناول حادث انتحار المطربة المغربية الصاعدة سميرة مليان في منزل الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

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وخلال تصريحاتها، أكدت الفنانة المتألقة إلهام شاهين: «ندمت فعلا على تقديمه، لإني بعشق بليغ حمدي وبعشق موسيقاه».

وتابعت الفنانة إلهام شاهين: « الفيلم ده أنا بكرهه أوي لدرجة إني كل ما أفتكره بحس إني عايزة أعذب نفسي، وعايزة أشتم نفسي، إني شاركت في إدانة الموسيقار بليغ حمدي قبل 30 عاما في موت سميرة مليان».

وأوضحت «إلهام»: «كانت غلطة كبيرة، إني شاركت في الفيلم، ومكانشي لازم أعمله، لمجرد إن فيه تمثيل، كان لازم أشوف وأدقق الرسالة اللي كان الفيلم بيحملها، ولا فيلم كان بيدين بليغ حمدي».