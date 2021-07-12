حورية فرغلي تعلن عن مفاجأة جديدة بعد نجاح عمليتها الجراحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أشهر من عودة الفنانة حورية فرغلي بعد خضوعها لعملية التجميل في وجهها، فاجأت حورية فرغلي جمهورها بقرار جديد.

ووفقًا لما ذكرته حورية فرغلي في تصريحات صحفية، فقد أعلنت عن تبنت بالفعل طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لحرمانها من إنجاب الأطفال.

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وتابعت الفنانة حورية فرغلي أنها تنفق على الطفلين وتتكفل بهما منذ عدة سنوات، وأنها تزورهما بالفعل على فترات متباعدة، ولكنها لا تزورهما بصفة مستمرة لرفضها رؤيتهما وهما بالحالة التي هم عليها.

ومن خلال تصريحاتها، قالت الفنانة حورية فرغلي إنها كشفت عن تلك الخطوة فقط بعد عودتها من رحلة علاج في أمريكا، وخضوعها لعملية خطيرة من أجل إصلاح وتجميل أنفها.

وكانت حورية فرغلي قد كشفت في تصريحات صحفية سابقة أنها حُرمت من نعمة الإنجاب بسبب إصابتها بورم في الرحم، مما تسبب في خضوعها لعملية استئصال الرحم.

وكانت حورية فرغلي، أعلنت مؤخرا اسم المسلسل الذي تعود به إلى الدراما بعد عامين من التوقف بسبب أزمتها الصحية الأخيرة.

ونشرت حورية فرغلي على صفحتها الرسمية على “إنستجرام”، صورتين لها أثناء توقيعها عقود مسلسل “أيام وبنعيشها”، معلقة: “انتظروني قريبا”.

وأجرت حورية فرغلي نحو 4 عمليات جراحية في أنفها في ولاية شيكاغو الأمريكية، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة، وخضعت قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرضها لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.