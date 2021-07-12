اللقطات الأولى من جنازة كريم صبري وانهيار رامي صبري لحظة وصول الجثمان..(صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - وصل قبل قليل الفنان رامي صبري، لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة على جثمان شقيقه كريم صبري، الذي توفي أمس غرقًا بترغعة المريوطية.

وشهدت صلاة الجنازة، حضور عد كبير من الفنانين، أبرزهم حسام حبيب ورامى جمال وادوارد وعبد الفتاح الجرينى ولاعب الزمالك السابق أحمد غانم سلطان والمنتج وليد منصور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لوصول رامي صبري لأداء صلاة الجنازة على جثمان شقيقه، والحزن يخيم على وجهه فور وصول الجثمان.

كما منع الفنان رامي صبري، التصوير في جنازة شقيقه الفنان الشاب كريم صبري.

وتداول الرواد آخر ما كتبه كريم صبرى شقيق رامى صبرى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “ فيسبوك ، قبل وفاته.

وجاء آخر منشور لكريم صبري : ” “لما تحس إنك مرهق ومستنزف نفسيًا أو جسديًا ادعي الدعاء دا، اللهم أخرجني من حولي إلى حولك، ومن عزمي إلى عزمك، ومن ضعفي إلى قوّتك، ومن انكساري إلى عزّتك، ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك، أنا وكل من كتب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”

من جانبها أجرت الجهات المختصة، معاينة تصويرية للحادث، حيث كشفت المعاينة ان شقيق رامي صبري، قفز في ترعة المريوطية ولفظ أنفاسه الأخيرة، فيها، بعد هروبة من مصحة لعلاج الإدمان.

وكشفت الكاميرات الموجودة في مكان الحادث، أن المدة التي رصدت مصرع كريم صبري، بلغت 120 ثانية فقط، حيث لم يتمكن المارة من إنقاذه. وتحفظت الجهات المختصة على الكاميرات، ومدتها 3 دقائق.

وتجري الآن النيابة التحقيقات مع عدد من العاملين بالمصحة والتحفظ على أوراق المصحة لبيان عما إذا كانت مرخصة من عدمه.

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