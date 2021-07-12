بـ«كلمات حزينة»..رسالة شقيق رامي صبري لوالدته قبل وفاته

عدن - ياسمين عبد العظيم - رامي صبري

توفى شقيق الفنان رامي صبري ، مساء أمس الأحد، كريم صبري شقيق الفنان المطرب رامي صبري، وخلال ساعات قليلة من تداول الخبر أثارت حالة من الجدل على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي كواليس كواليس وسبب وفاته، وتسبب في حزن العديد من الجمهور وأنهالت التعازي على خبر الوفاة.

حيث قام كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، بنشر رسالة لوالدته قبل وفاته بأيام قليلة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “فيسبوك”، وكتب فيها:”ربنا يخليكي ليا يا أمي ويحفظك دايما يارب”.



جدير بالذكر، أن الفنان رامي صبري، كان قد أعلن خبر وفاة شقيقة مساء أمس بعد هروبة من مصحة لعلاج الإدمان، فقام بنشر صورة له برفقه شقيقه، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” ليكشف عن موعد ومكان الجنازة والدفنة.

وعلق قائلا: ” ستقام صلاة الجنازة على أخي وحبيبي كريم صبري بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، و الدفنة في مقابر ٦ أكتوبر بطريق الواحات، وسعيكم مشكور جميعا وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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