بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 أشخاص بـ «مصحة الموت» في البدرشين

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت قوات الشرطة بالقبض على ثلاثة أشخاص يعملون في مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين جنوب الجيزة، وذلك بعدما أطلق عليها عدد كبير من المواطنين اسم “مصحة الموت” بعد تداول خبر وفاة كريم صبري شقيق الفنان المطرب رامي صبري بعد هروبه منها.

تم إصدار قرار الضبط والإحضار وذلك بعد تداول خبر هروب الشاب “كريم صبري” شقيق المطرب رامي صبري، من المصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين وقفزه في ترعة المريوطية ليلقى حتفه غرقا، وعلى الفور تلقى العميد حسام لافي مأمور مركز البدرشين إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بترعة المريوطية.

وبعد انتشال الجثة بمساعدة الإنقاذ النهري، تبين أن الغريق شخص في العقد الثالث من العمر وتم هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين، وتم ملاحقته من قبل أفراد أمن ومشرفي المصحة ولكن لم يلحقوا به ليلقي بنفسه في ترعة المريوطية ليتوفى على الفور قبل إنقاذه.

وقامت قوات الأمن بمداهمة المصحة للوقوف على أسباب هروب كريم صبري منها ومن العلاج، فتبين أنها عبارة عن فيلا تم تحويلها إلى مصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص، وعثر بداخلها على 70 نزيلاً، فتم القبض على 3 أشخاص يعملون في المصحة غير المرخصة، وتم اقتيادهم إلى القسم للتحقيق.

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