ياسمين عبد العزيز تثير الشكوك حول حملها في أحدث ظهور..المتابعون:ربنا يقومك بالسلامة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، حالة من الشكوك حول حملها خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قامت بنشر فيديو جديد لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، خلال زيارتها لدبي.

حيث ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال لقطات الفيديو الذي نشرته، وهي تتأرجح على أرجوحة بيضاوية الشكل وهي ترتدي فستان اسود رائع، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا ووضعت القليل من اللمسات الجمالية البسيطة.

ولن لاحظ عدد كبير من الجمهور والمتابعين أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تظهر ببطن منتفخ وقامت بإخفائها من خلال إرتداء شنطة سوداء صغيرة الحجم عليها، مما أدى إلى تعليق العديد من المتابعين مباركين لها على الحمل، ولكنها لم تؤكد أو تنفي ذلك الخبر على الإطلاق.

جدير بالذكر، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تم إتهامها مؤخرا بتعذيب خادمتها الفلبينية ولم تقوم بالرد على تلك الشائعات التي دارت حولها بشأن هذا الموضوع، وقام الفنان احمد العوضي بالرد على كل الاتهامات الموجهة لها وعلق قائلا:”زوجتى خط أحمر”.

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