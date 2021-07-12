حمو بيكا يمازح جمهوره بصورة جديدة في حمام السباحة..ويعلق:شكلي في الحقيقة أحلى (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان مطرب المهرجانات حمو بيكا ، بنشر صورة جديدة له ليشارك جمهوره ومتابعيه اخر ظهور له أثناء قضاء أجازته الصيفية، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “فيسبوك ”.

وظهر الفنان حمو بيكا، في الصورة التي نشرها على الفيسبوك، وهو في حمام السباحة بإحدى المدن الساحلية، وعلق وكتب:” ميغركوش الصور الحلوه والضحك اللي علي السوشيال ميديا، انا ف الحقيقه شكلي احلي ودمي اخف “.

وعلى الفور حصلت الصورة على العديد من الإعجابات، وأنهالت التعليقات الساخرة على الصورة .

جدير بالذكر، أن نقابة المهن الموسيقية كانت قد قررت إيقاف مطرب المهرجانات حمو بيكا عن الغناء لحين تقنين أوضاعه بالنقابةز

وقام حمو بيكا بتوجيه رسالة إلى أمير الغناء العربي هاني شاكر، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها وأسفرت عن نقله للمستشفى، وكتب:”ألف سلامة عليك يا سيادة النقيب وربنا يقومك لينا بألف سلامة “.

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