نيللي كريم تشعل انستجرام بـ«السوارية»داخل حمام السباحة (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة نيللي كريم ، بنشر مقطع فيديو جديد من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، لتشارك جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”انستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة نيللي كريم، في مقطع الفيديو ، وهي داخل حمام السباحة بفستان سواريه رائع تحضيرًا لجلسه تصوير خضعت لها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بالاضافة إلى أنها وضعت القليل من اللمسات الجمالية الرقيقة مع مكياج العيون الصاخب .