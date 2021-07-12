ريهام سعيد تعلق على صورة لـ محمد رمضان وتوجه رسالة مفاجئة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان محمد رمضان ، بنشر صورة جديدة له ليشارك جمهوره ومتابعيه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

وظهر الفنان محمد رمضان، خلال الصورة التي نشرها، وهو يجلس على مكتب، وعلق عليها قائلاً: «بسم الله الرحمن الرحيم وبه وحده نستعين».

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وعلى الفور، قامت الإعلامية ريهام سعيد، بالتعليق على الصورة ووجهت رسالة للفنان محمد رمضان، فعلقت قائلة «في عز السواد بتديني طاقة إيجابية غير طبيعية».

فقامت إحدى المتابعات بالرد على تعليقها قائلةً: «فعلا كلامك مظبوط.. وأنتي كمان في عز الضعف لما بدخل الأكونت بتاعك باخد قوة وابدأ من جديد».

على الجانب الآخر، أن أخر أعمال الفنان محمد رمضان هو مشاركته في موسم شهر رمضان للعام الحالي، حيث شارك في مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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