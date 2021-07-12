رغم موهبته.. رامى صبري يكشف سر عدم مساندته لشقيقه في الغناء

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان رامى صبري، عن سبب عدم مساعدته ومساندته لأخيه الشاب طارق صبري في مجال الغناء بالرغم من تأكده من موهبته، وذلك فى حوار تليفزيوني تم إذاعته منذ عدد من الشهور القليلة قبل وفاة أخيه.

حيث قال الفنان رامى صبرى خلال هذا الحوار، انه كان يرغب كثيرا في مساندة شقيقه كريم صبرى فى احتراف وخوض مجال الغناء، الا انه رفض تلك المساعدة بشكل قاطع نهائيا، مبررا ذلك أنه يحب أن يعتمد على نفسه في كل شئ .

واضاف رامى صبرى خلال حواره قائلا : كريم مش عاوزنى اساعده، هو عنده شخصية ورافض انه يطلع تبع حد، رغم حبى الكبير له وحبه الكبير لى “.

وتابع قائلا:“ كريم من زمان وهو فنان ، وانا كنت معاه وعلمته ودخلته المعهد ، وهو شاطر ، ومكنتش عاوز ان اول أغنية ليه تكون معايا ” .

جدير بالذكر، أن الفنان المطرب رامي صبرى، كان قد نشر على الفيسبوك مساء أمس الأحد: “توفي الى رحمة الله اخي الغالي كريم صبري ندعو الله ان يرحمه ويغفرله”.

مقالات أخرى قد تهمك:

قبل وفاته بأيام..آخر ظهور لشقيق رامي صبري برفقة والدته

النيابة تكشف السبب الحقيقي وراء مصرع شقيق رامي صبري