شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج على الجامد – ميريام كلينك زغللة الشباب بجسمها العريان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة ميريام كلينك عبر حسابها في إنستغرام صورة لها وهي ترتدي منشفة باللون الزهر، وتغطي رأسها بمنشفة الحمام، وتضع السيجار في فمها، وظهرت وهي تحمل المكوى وتكوي بأوراق مالية وحوله حبل معلق عليه أموال وعلقت: “I only accept cash”

وسببت صورتة ميريام كلينك الكثير من الضجة من قبل المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وإطلالتها الغريبة والمميزة، بينما انتقد البعض اصرارها على الظهور ب إطلالات جريئة، حيث تحرص ميريام كلينك على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالتها وصورها والتي تتميز اغلبها بالجرأة.

وكانت قد نشرت ميريام كلينك مؤخرا صورة لها فوق سيارة وهي تنام على بطنها وترتدي بنطال باللون الزهر وتيشيرت أسود مكشوف البطن وطاقية زهر، ونالت صورتها إعجاب المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وسحرها.

ميريام كلينك عارضة أزياء ومغنية لبنانية من أم صربية، وتعتبر من الفنانات المثيرات للجدل بسبب اطلالاتها وأغانيها التي تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية، ومن اغانيها: عنتر، يا طير، جوول،وغيرها.