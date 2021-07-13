مايا دياب تثير الجدل بفيديو جديد على الشاطئ: بتاكل جمبري حي

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة مايا دياب، متابعيها وجمهورها، بنشر مقطع فيديو جديد لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

ونشرت مايا دياب مقطع فيديو،عبرخاصية ستوري على انستجرام، وظهرت فيه وهي تأكل الجمبري الحي، على الشاطىءخلال عطلتها الصيفية.

وظهرت مايا دياب في الفيديو وهي تصطاد جمبري بواسطة كوب بلاستيك، وبعدها قامت بإمساكه بصبعها واكله ني.

https://www.instagram.com/tv/CRPY3Fbg8ED/?utm_medium=copy_link

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة مايا دياب، متابعيها وجمهورها، بنشر مقطع فيديو جديد لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

نشرت مايا دياب مقطع فيديو، لها من كواليس تصوير إحدى أغانيها الجديدة، وظهرت في الفيديو وهي تسقط على المسرح اثناء التدريبات.

وعلقت مايا دياب على الفيديو وكتبت : “دوما هناك المتعة والألم أثناء التصوير”.

جدير بالذكر، أن الفنانة اللبنانية مايا دياب طرحت أحدث كليباتها بعنوان “الكعب العالي”، من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وإخراج شيرين خوري، ونال الكليب على إعجاب العديد من الجمهور ومحبيها.

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