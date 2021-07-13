رهف القنون تستفز الجمهور بصور فاضحة جديدة: كل حاجة بانت

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الناشطة السعودية رهف القانون، جدلا واسعا الساعات الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة جريئة لها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت رهف صور جديدة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان جرىء باللون الأبيض أظهر مفاتنها وأجزاء من جسدها.

وأثارت صور رهف القنون غضب الجمهور، الذي عبر عن استيائة من أفعالها، واصفًا الصور انها فاضحة وتحض على الفجور.

وفي الساعات الماضية، أشعلت الناشطة السعودية رهف القانون، مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الاخيرة، بعد نشرها صورة جريئة لها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت رهف صورة جديدة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي مايوه أحمر يظهر أنحاء جسمها المثيرة.

وتعرضت رهف القنون لموجة كبيرة من الانتقادات بعد صورها بالمايوه، حيث إستنكر المتابعون بشكل كبير ظهورها بهذه الملابس، التي إعتبروا أنها تتنافى مع عادات وتقاليد الفتيات السعوديات.

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